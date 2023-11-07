القضاء العراقي والسفارة الأمريكية يبحثان القضايا القانونية المشتركة بين البلدين

القضاء العراقي والسفارة الأمريكية يبحثان القضايا القانونية المشتركة بين البلدين
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- بحث رئيس مجلس القضاء الأعلى فائق زيدان مع سفيرة الولايات المتحدة في العراق، اليوم الثلاثاء، القضايا القانونية المشتركة بين البلدين.وذكر بيان لمجلس القضاء الاعلى، أن “رئيس مجلس القضاء الاعلى فائق زيدان استقبل اليوم سفيرة الولايات المتحدة في العراق الينا رومانوسكي”.وأضاف البيان، أن “اللقاء بحث عدد من القضايا القانونية المشتركة بين البلدين”.

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