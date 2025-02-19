القضاء “يعين” عمار الحمداني رئيسا لمجلس بغداد

القضاء “يعين” عمار الحمداني رئيسا لمجلس بغداد
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- قررت محكمة القضاء الإداري، اليوم الأربعاء، ردد دعوى المدعي رئيس مجلس محافظة بغداد السابق “عمار القيسي” شكلاً، والغاء الامر الولائي الخاص بإقالته، وانتخاب آخر بدلا منه.ووفقا للقرار الصادر عن المحكمة والمُذيّل بتوقيع رئيسها المستشار عثمان سلمان العبودي، فقد قررت المحكمة بالاتفاق الحكم برد دعوى المدعي “القيسي” شكلا وتحميله الرسوم والمصاريف، واتعاب محاماة المدعى عليه/اضافة الى وظيفته البالغ قدرها 100 الف دينار توزع بيهم على وفق القانون.وبهذا يكون “عمار الحمداني” رئيساً لمجلس محافظة بغداد بعد صدور قرار الحكم آنف الذكر.يذكر ان الحمداني قيادي في حزب تقدم.

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