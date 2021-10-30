القضاء يناقش الشروط القانونية والضمانات الإجرائية لمنع التعذيب بأماكن الاحتجاز

القضاء يناقش الشروط القانونية والضمانات الإجرائية لمنع التعذيب بأماكن الاحتجاز
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- ناقش مجلس القضاء الأعلى، السبت، الشروط القانونية والضمانات الإجرائية لمنع التعذيب بأماكن الاحتجاز.وذكر بيان للمجلس،  أن “معهد التطوير القضائي استضاف اليوم، (إجتماع الطاولة المستديرة) والذي جمع السادة القضاة وأعضاء الادعاء العام، العاملين في محاكم حقوق الإنسان، وبين مكتب حقوق الإنسان التابع لبعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق (UNAMi )”.واضاف، أن “الإجتماع تمت فيه مناقشة الشروط القانونية والضمانات الإجرائية لمنع التعذيب والتعامل معه اثناء الاستجواب في أماكن الاحتجاز”.وتابع، أن “الإجتماع شهد مناقشة دور القضاة وأعضاء الادعاء العام في مراقبة ومعالجة التعذيب في أماكن الاحتجاز والأقتراحات حول كيفية المضي قدما والتخلص منها أن وجدت هكذا حالات”.وأشار إلى، أن “الإجتماع تم فيه عرض تقرير بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق/ المفوضية السامية لحقوق الإنسان حول (حقوق الإنسان لتطبيق العدالة في العراق- الشروط القانونية والضمانات الإجرائية لمنع التعذيب والمعاملة السيئة والذي صدر قبل شهرين)”.

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