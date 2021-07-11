القنصل الأمريكي لبارزاني:بلادي تريد كردستان قوية وموحدة

القنصل الأمريكي لبارزاني:بلادي تريد كردستان قوية وموحدة
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 بغداد/شبكة اخبار العراق- التقى مسعود بارزاني ،اليوم الأحد، القنصل الأمريكي الجديد في أربيل روبرت بالادينو.وذكر بيان صادر عن مكتب البارزاني، أن الاجتماع بحث الوضع السياسي في العراق والمنطقة، والإنتخابات العراقية المقبلة، والعملية السياسية في الإقليم.من جانبه أكد القنصل الأمريكي الجديد أن بلاده تريد لإقليم كردستان أن يكون قوياً وموحداً، وأن أمريكا تكُن الأحترام الدائم لإرادة ورغبة شعب كردستان، معلناً أن الولايات المتحدة قلقة بشأن التحديات السياسية والأمنية التي تواجه العراق.وفي الاجتماع ذاته جرى التأكيد على مبادئ التعايش والحرية والمساواة بوصفها أرضية للاستقرار والتنمية، وفقاً لبيان.

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