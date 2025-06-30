القنصل الإيراني في النجف:السوداني وقف مع بلادي في حربها مع إسرائيل وأمريكا

القنصل الإيراني في النجف:السوداني وقف مع بلادي في حربها مع إسرائيل وأمريكا
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- اكد القنصل الإيراني في النجف  ضابط الحرس الثوري سيد سعيد السيدين، اليوم الاثنين، ان بلاده لا تثق بالولايات المتحدة وتعهدات الامريكيين، كما اشار الى ان طهران ليست اول من بدأ الحرب مع اسرائيل.وقال القنصل في تصريح صحفي، ان “ايران كانت في مباحثات غير مباشرة مع امريكا، لكن الاخيرة نقضتها واعتمدت الخداع والمكر”.واضاف ان “واشنطن نقضت معاهدة الاتفاق النووي، لذلك فإن ايران ليس لديها ثقة بامريكا”،وتابع، ان حكومة السوداني وقفت مع إيران وسخرت كل مستلزمات دعم الصمود الإيراني في مواجهة إسرائيل وأمريكا وهذا الموقف لاينسى ونفكر في تجديد ولاية ثانية له.

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