القنصل الإيراني في النجف:السوداني وقف مع بلادي في حربها مع إسرائيل وأمريكا

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القانونية النيابية:السوداني ورشيد وزيدان وراء تفكيك المحكمة الاتحادية
ميليشيا العصائب:ندعم الحكم الإيراني في العراق حتى ظهور”الإمام الغايب”
المالية النيابية:موازنة 2025 ستعتمد على بيانات التعداد السكاني العام
نائب إطاري: سيادة البلد تتحقق بإخراج القوات الأمريكية من العراق
حزب بارزاني:لن نسلم إيراداتنا للحكومة الاتحادية وعلى الأخيرة دفع الرواتب بدون مقابل!!
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المالية النيابية:موازنة 2025 ستعتمد على بيانات التعداد السكاني العام
حزب بارزاني:لن نسلم إيراداتنا للحكومة الاتحادية وعلى الأخيرة دفع الرواتب بدون مقابل!!
أكثر من مليار دولار قيمة استيرادات العراق من تركيا خلال الشهر الماضي
تقرير أمريكي:(6.2) مليار دولار حجم الإنفاق العسكري العراقي لعام 2025
وزارة التجارة:برنامج تحديث البطاقة التموينية سيستمر لغاية مطلع شهر آب المقبل
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مصدر إطاري:السوداني وزيدان ومن معهما من بائعي قناة خور عبدالله للكويت وراء “تقاعد” العميري
حركة حقوق: لا سيادة للعراق بوجود رشيد والسوداني وزيدان
لتمرير صفقة بيع قناة خور عبدالله للكويت ..تعيين رئيساً جديداً للمحكمة الاتحادية
خبير اقتصادي:البيئة الاستثمارية في العراق طاردة لرأس المال الأجنبي بسبب الفساد والسلاح المنفلت
ائتلاف النصر:عدم مشاركتنا في الانتخابات لكونها أموال وتزوير وانعدام مصداقية الإصلاح الحقيقي
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