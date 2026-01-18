القنصل الإيراني في النجف: الدعم العراقي لإيران يؤكد على “عمق” العلاقة بين البلدين

 النجف / شبكة أخبار العراق- قال ضابط الحرس الثوري الحاكم الفعلي لمحافظة النجف القنصل الإيراني سعيد  سيدين، اليوم الأحد، إن “التواصل وتبادل وجهات النظر والزيارات الرسمية بين العراق وإيران مستمرة على مختلف المستويات لأن العراق وإيران بلدا واحد تجاه الشيطان الأكبر أمريكا وإسرائيل “، مشيراً إلى أن زيارة نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية العراقي، فؤاد حسين، إلى طهران اليوم، تأتي في إطار تعزيز هذا التنسيق وبحث الملفات السياسية والاقتصادية والأمنية ذات الاهتمام المشترك ومنع أمريكا من استهداف إيران عسكريا .وأضاف  في حديث، أن “التعاون الحدودي بين البلدين يمثل ركيزة أساسية في العلاقات الثنائية”، لافتاً إلى “وجود تنسيق أمني واضح لمنع أي محاولات تسلل أو تهديدات عابرة للحدود”، وهو ما جرى التأكيد عليه مؤخراً في الاتصالات بين  القيادي في منظمة بدر الإيرانية مستشار الأمن القومي العراقي قاسم الأعرجي وأمين عام مجلس الأمن القومي الإيراني علي لاريجاني، حيث شدد الجانبان على أهمية ضبط الحدود وتعزيز التعاون المشترك لمواجهة أي نشاطات إرهابية، بحسب تدوينة سابقة للأعرجي.وفي ما يتعلق بالموقف العراقي إزاء الاحتجاجات الجارية في إيران، وصف القنصل الإيراني هذا الموقف بـ”المشرف والمسؤول”، مؤكداً أن “الحكومة العراقية والشعب العراقي أبدوا تضامناً واضحاً مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية”. زاد بالقول: “بغداد تعاملت مع الأحداث بروح إيجابية، قائمة على احترام السيادة وعدم التدخل في الشؤون الداخلية، وهو ما يعكس عمق العلاقات بين البلدين”.وأشار سيدين، إلى أن رئيس الوزراء العراقي المنتهية ولايته محمد شياع السوداني “كان إيجابياً في تعاطيه مع التطورات الأخيرة”، معتبراً أن زيارة وزير الخارجية العراقي اليوم إلى طهران تمثل “رسالة واضحة على تضامن العراق ووقوفه إلى جانب إيران في هذه المرحلة الحساسة”، لا سيما في ظل التصعيد الإقليمي والتوتر القائم بين الولايات المتحدة الأميركية والجمهورية الإسلامية الإيرانية.وخلص القنصل الإيراني، إلى أن “إيران تواجه منذ عقود حصاراً وعقوبات اقتصادية مكثفة جعلتها من أكثر دول العالم خضوعاً للقيود الاقتصادية والمالية”.وختم سيدين، بالقول إن “هذا الحجم من الضغوط والحظر لو تعرضت له أي دولة أخرى لما استطاعت الصمود”، مؤكداً في الوقت ذاته أن إيران تمكنت من الاستمرار رغم ما وصفه بـ”سياسات التجويع والعقوبات”.

