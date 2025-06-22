القنصل الإيراني في كربلاء:بلادي سترد بقوة على أمريكا وإسرائيل

بغداد/ شبكة أخبار العراق- قال القنصل الإيراني في كربلاء عبد الرحيم ساداتي فر، اليوم الأحد، فر، خلال مؤتمر صحفي ، إن “القادة الذين استهدفتهم إسرائيل لم يكونوا في الميدان بل في منازلهم مع عائلاتهم، بالتالي هم مدنيين”.

وأضاف أن “الكاميرات ومفتشي هيئة الطاقة الذرية، كانوا على اطلاع مستمر بكل ما يدور في المواقع النووية الإيرانية”، مبينا أن “هيئة الطاقة أصدرت بيانا، اتخذته إسرائيل حجة لمهاجمة إيران، وصمدنا لمدة 10 أيام، والان نرى امريكا قامت بالاعتداء على المواقع النووية السلمية”.

وبين أن “هيئة الطاقة الذرية الدولية، اكدت سابقا ان المواقع هذه سلمية”، مشيرا إلى أن “الاعتداءات الأمريكية تمت دون وجه حق، وسابقا اعتدت أمريكا على العراق عبر استهدافها قائد فيلق القدس قاسم سليماني ونائب رئيس هيئة الحشد الشعبي أبو مهدي المهندس”.

ولفت إلى أن “إيران سترد بقوة تجاه امريكا وإسرائيل”.