القنصل (دريد العوادي) انموذج الدبلوماسي الجيد لخدمة العراق والعراقيين

القنصل (دريد العوادي) انموذج الدبلوماسي الجيد لخدمة العراق والعراقيين
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- تقدم اسرة وكالة شبكة اخبار العراق شكرها وتقديرها العالي للقنصل دريد العوادي في قنصلية فرانكفورت لتعاونه مع المواطنين وتسهيل امورهم ومعاملاتهم الرسمية وانجازها بما يسعد المراجعين ودوره الفعال والإنساني في خدمة الجمهور وقد استبشرت الجالية العراقية المقيمة في المانيا ودول الاتحاد الأوروبي بما يقدمه العوادي تليق بسمعة العراق وتعزز من الترابط الاخوي والوطني ونأمل من باقي القناصل العاملين في السفارات العراقية ان يحذو بنفس منهج التعامل الجيد الذي يقدمه العوادي مع العراقيين خدمة للوطن ورفع رايته.

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