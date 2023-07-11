القوى التركمانية تستعد للمشاركة في الانتخابات المقبلة

القوى التركمانية تستعد للمشاركة في الانتخابات المقبلة
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- أعلنت القوى التركمانية، اليوم الثلاثاء، اكمال الاستعدادات لخوض الانتخابات المقبلة بأربع محافظات، مبينة ان المفاوضات مستمرة لتلافي اخطاء الحقبة الماضية.وقال القيادي التركماني فوزي أكرم ترزي في تصريح  صحفي، إن “القوى التركمانية بجميع الاحزاب تتفاوض فيما بينها لخوض الانتخابات في كركوك وصلاح الدين ونينوى بقائمة موحدة”.وأضاف ترزي، ان “توجهات القوى التركمانية بالتوحد لا تحمل اي نزعات شوفينية بل جاءت لغرض تلافي اخطاء الماضي”.واشار الى ان “التحالف التركماني مستعد لخوض مفاوضات اخرى بعد الانتخابات للتحالف مع القوى السنية والشيعية من اجل ادارة المحافظات”.

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