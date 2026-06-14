الكابينة الناقصة على طاولة الزيدي.. والإطار ينتظر الأسماء

كشف القيادي في الإطار التنسيقي والنائب عامر الفايز عن منح رئيس مجلس الوزراء علي الزيدي صلاحية واسعة للتفاوض مع القوى السياسية المشاركة في الحكومة، بهدف حسم ملف الوزارات الشاغرة واستكمال تشكيل الكابينة الوزارية خلال المرحلة المقبلة.

وأوضح الفايز أن الزيدي يقود سلسلة اتصالات ومشاورات مع رؤساء الكتل السياسية للتوصل إلى توافقات بشأن المرشحين المطروحين للحقائب المتبقية، مبيناً أن رئيس الوزراء يسعى أولاً إلى اختيار شخصيات تحظى بالكفاءة والقبول السياسي قبل عرض الأسماء على قادة الإطار التنسيقي للحصول على الموافقة النهائية.

وأشار إلى أن استكمال التصويت على الوزراء المتبقين يتطلب عقد جلسة استثنائية لمجلس النواب بدعوة من رئيس البرلمان هيبت الحلبوسي، في ظل دخول المجلس عطلته التشريعية، وإلا فإن حسم الملف سيُرحّل إلى الجلسات المقررة مطلع شهر تموز المقبل.

ويأتي هذا الحراك السياسي بعد تفويض الإطار التنسيقي للزيدي بإدارة مفاوضات اختيار مرشحي الوزارات الشاغرة، وسط ضغوط متزايدة لإنهاء حالة الفراغ الحكومي واستكمال الكابينة الوزارية التي نالت الثقة البرلمانية بشكل جزئي الشهر الماضي.

وتتواصل المشاورات بين القوى السياسية بالتوازي مع مساعٍ لعقد جلسة طارئة للبرلمان، بهدف إنهاء الخلافات حول الحقائب المتبقية وإكمال التشكيلة الحكومية، في وقت لا تزال فيه بعض المناصب محل تجاذبات سياسية ومناقشات داخلية.