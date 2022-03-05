الكاظمي:العراق أكثر البلدان تعرضا لتأثير التغير المناخي

الكاظمي:العراق أكثر البلدان تعرضا لتأثير التغير المناخي
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- أعلن رئيس الوزراء، مصطفى الكاظمي، السبت، تأليف لجنة للإشراف على إعداد وصياغة “الورقة الخضراء” لوضع ستراتيجية مواجهة التغيرات المناخية. وقال الكاظمي في كلمة ألقاها نيابة عنه وزير التخطيط في افتتاح المؤتمر الدولي الثاني للمياه، إن “تحسين إدارة الموارد المائية وتقاسمها بشكل منصف لتحقيق أهداف التنمية المستدامة”، مبيناً أن “الأمن المائي و تغيرات المناخ يجب أن توضع ضمن استراتيجيات الدول”. وأَضاف أن “العراق أكثر البلدان تعرضا لتأثير التغير المناخي”، مؤكداً على “التنسيق بين الدول المتشاطئة لإدارة الازمات و تقاسم الضرر”. وأشار الكاظمي إلى “تأليف لجنة للإشراف على إعداد وصياغة (الورقة الخضراء) المتعلقة بالستراتيجية الوطنية لمواجهة التغيرات المناخية”. 

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