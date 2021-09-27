الكاظمي:خدمة الزوار الإيرانيين “واجب أخلاقي وديني”!!

الكاظمي:خدمة الزوار الإيرانيين “واجب أخلاقي وديني”!!
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بغداد/ شبكة أخبار العراق- اكد رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، اليوم الاثنين، ان خدمة الزائرين الايرانيين وحمايتهم واجب اخلاقي وانساني وديني كبير.وقال المكتب الاعلامي لرئيس مجلس الوزراء في بيان، ان “رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي عقد اجتماعا مع الدوائر الخدمية والقيادات الأمنية في محافظة كربلاء”.واكد الكاظمي وفقا للبيان: “اتشرف اليوم ان اكون في ارض كربلاء ارض الشهادة والقيم وانا ارى هذه الجموع الايمانية تتقاطر الى ضريحي الامام الحسين واخيه العباس عليهما السلام”، مبينا ان “خدمة الزائرين وحمايتهم وتسهيل متطلباتهم وتقديم كل العون لهم، ليس واجبا طبيعيا عليكم جميعا القيام به، بل هو واجب اخلاقي وانساني وديني كبير”.واضاف اننا “نقدم للعالم مثالا عن كيفية إدامة العراقيين واخوتهم الايرانيين لقيمهم الروحية والدينية، بتعاون وتكامل بين ابسط مواطن واكبر مسؤول في الدولة”، مضيفا: “كل زائر الى اربعينية الامام الحسين، يقوم بالدور نفسه الذي يقوم به رئيس الوزراء والمحافظ والضابط واي موظف، هؤلاء في شوارع كربلاء هم قدوتنا وقيادتنا”.وتابع انه “يجب ان تبقى عيونكم مفتوحة، لاتغفل عن اي حركة مشبوهة او تقاعس، وعلى كل ضابط ابتداء من قائد العمليات الى أصغر ضابط ان يتابع بنفسه مع الاجهزة الامنية حفظ الامن لحظة بلحظة، بلا كلل او تعب او ملل”.واردف: “عينكم على اهلنا، وبارك الله بكم وبجهودكم، وقد وضعت امام قائد العمليات والمحافظ، خطا مباشرا للاتصال بي بشكل متواصل لحين انتهاء الزيارة، وفي أي ساعة، ليلا او نهاراً، وساكون جاهزا لحل اي مشكلة ومعالجة اي خلل”، مؤكدا ان “اكمال إنجاح الزيارة مرتبط ايضاً بتوفير كل وسائل النقل لاعادة الزائرين الى محافظاتهم، وجميع طواقم النقل في الوزارات والجيش مستنفرة لتأدية هذه المهمة”.

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