الكاظمي:لانستطيع السيطرة على السلاح المنفلت

الكاظمي:لانستطيع السيطرة على السلاح المنفلت
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- قال رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي إن الانسداد الحقيقي هو في عدم تطوير العملية السياسية، في حين أوضح أن السلاح المنفلت ملف شائك ومعقد ويحتوي على أبعاد سياسية واجتماعية ودينية.وأضاف في مقابلة مع جريدة الصباح الرسمية “‏ اليوم، نحتاج إلى أجواء جديدة ومناقشات عميقة تخصّ مجمل الوضع السياسي و‏البنية الاقتصادية في العراق تحتاج إلى إصلاح شامل”، موضحا أن “‏استمرار الاعتماد على النفط الذي يموِّل 95% من الموازنة العامة للبلاد جريمة كبيرة”.وتابع الكاظمي أن “البلاد لا يمكن لها أن تتقدَّم من دون بناء الثقة على جميع المستويات و‏السلاح المنفلت ملف شائك ومعقد ويحتوي على أبعاد سياسية واجتماعية ودينية”، مبينا أنه “‏حصل تطور كبير في الملفِّ الأمني على كلِّ المستويات ولكن ‏نحتاج إلى المزيد من العمل لإعادة الأمور إلى نصابها بالكامل وإخضاع الجميع لسلطة القانون”.واوضح “لقد عارضت ورفضت كلَّ الطلبات التي كانت تريد مني المشاركة في الانتخابات”، مشيرا إلى أن “ترحيل موازنة 2022 إلى الحكومة المقبلة يعتمد على سرعة تشكيل تلك الحكومة، ولكن هناك حلول قانونية آنية يمكن من خلالها تجاوز الأضرار التي تحصل بسبب غياب الموازنة”.واعتبر  أن “إعداد قانون الأمن الغذائي وتقديمه إلى مجلس النواب كان بسبب الأزمة الاقتصادية العالمية”.

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