الكاظمي:ورقتي البيضاء س”تنقذ”العراق

الكاظمي:ورقتي البيضاء س”تنقذ”العراق
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- أكد رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، اليوم، أن الورقة البيضاء استراتيجية لعراق مزدهر حديث منتج يستثمر إمكاناته الهائلة وطاقاته البشرية.وقال الكاظمي في تغريدة له على تويتر، “أطلقنا اليوم إشارة البدء بالآليات الإدارية والتنفيذية لـ”الورقة البيضاء” الإصلاحية وعدنا بأن يكون الإصلاح خريطة طريق العراق للمراحل المقبلة”.وأضاف، “نفي بوعدنا رغم التحديات الورقة البيضاء استراتيجية لعراق مزدهر حديث منتج يستثمر إمكاناته الهائلة وطاقاته البشرية، يكافح الفساد ويوقف الهدر”.

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