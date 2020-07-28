الكاظمي في كلمته للشعب:أنا “حافظ للأمانة”والانتخابات المبكرة ستجري رغم اعتراض البعض

الكاظمي في كلمته للشعب:أنا “حافظ للأمانة”والانتخابات المبكرة ستجري رغم اعتراض البعض
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بغداد/شبكة أخبار العراق- قال الكاظمي ، في كلمته  مساء امس الاثنين التي وجهها للشعب العراقي حول احداث ساحة التحرير الأخيرة ، “أشعر بألم شديد وأنا أرى شعبي وهو يعاني في الحر اللاهب بسبب الخراب في الكهرباء، وكنت أتمنى لو كان في اليد حلّ سحري ولكن للأسف، سنوات طويلة من التخريب، والفساد، وسوء الإدارة لا حلّ لها في يوم وليلة”، مشيرا إلى أنه “ليس من العدل والإنصاف أن نطلب من حكومة، عمرها الفعلي شهران، أن تدفع فاتورة النهب والسلب الذي ارتكبته جماعات وحكومات سابقة”.وأضاف الكاظمي، أن “تظاهرات الشباب يوم أمس حق مشروع، وليس لدى القوات الأمنية الإذن بإطلاق ولو رصاصة واحدة باتجاه أخوتنا المتظاهرين، وإن كل رصاصة تستهدف شبابنا وشعبنا وهو ينادي بحقوقه، هي رصاصة موجهة الى كرامتنا ومبادئنا”.وأكد رئيس الوزراء فتح تحقيق “في كل ملابسات ماحدث أمس في ساحة التحرير، وطلبت تقديم الحقائق أمامي خلال 72 ساعة “، مبينا أنه “بالعودة الى أزمة الكهرباء، أنا مع مطلب الشعب في محاسبة من تسبب في معاناته، وأنا بانتظار نتائج اللجنة التي شكلها مجلس النواب للتحقيق في كل الإخفاق في ملف الكهرباء”.ودعا الكاظمي السلطة التشريعية الى “الاستعجال في تقديم تقريرها ليضاف الى تحقيقاتنا من أجل وضع هذا الملف أمام الشعب العراقي والقضاء”، مبينا أن “الحكومة وقّعت قبل أيام ملف الربط الكهربائي بالخليج، ونحن ماضون في هذه القضية بشكل جاد”.وتابع: “قرارنا هو إنتاج الغاز لتشغيل محطات الغاز العراقية، وليس ذنبنا أن الحكومات المتعاقبة استوردت محطات تعمل بالغاز، ولم تعمل على إنتاج الغاز العراقي”، مبينا أن “بعض الأطراف تحاول التصيّد بالماء العكر، وأقول لهم بكل صراحة: هذه الحكومة جاءت بعد بحر من الدم، ولن تكون متسببة بدماء مهما كان الثمن، إن انحيازي دائما الى الشعب، أمس واليوم وغدا، ولن أنحاز الى غيره. ولن أنحاز الى من يحاول الابتزاز، قلت لكم أنا شهيد حي ، فلا تتلاعبوا “.ووجه الكاظمي كلمة إلى الشباب قائلاً: إن “وجهة النظر التي علينا اعتمادها جميعا رغم اختلاف أفكارنا هي العراق ..  ووحدة العراق و أمن العراق و سلام العراق ومستقبل العراق، وقلت منذ اليوم الأول إنني لست طامحا بمنصب، وإن حكومتي ستعمل على إجراء انتخابات مبكرة، وأنا مصرّ على هذه الانتخابات، وقبل يومين تحدثت في اجتماعات الرئاسات الثلاث عن ضرورة رفع العراقيل أمام الانتخابات”.وأضاف رئيس الوزراء، أن “من لديه اعتراض على مجمل ومسيرة الحكم عليه الاستعداد للانتخابات لا تعطيلها من يريد استعادة العراق لا يتحدث بالشعارات وهو جالس فوق التل ، عليه النزول الى الأرض وتهيئة الناس للانتخابات ، علينا جميعا العمل من أجل أن تكون الانتخابات نزيهة وعادلة وممثلة لإرادة العراقيين”.وأكمل: “لحظة تسلمي لهذا المنصب أقسمت على حفظ الأمانة، وأنا حافظ للأمانة، حتى تكون هناك انتخابات مبكرة حرة ونزيهة. ونحن سنغادر ويأتي غيرنا.. كلنا سنرحل المهم أن يستمر العراق ، هذا عهدي لكم، ولن أتنازل عنه”.وختم الكاظمي كلمته: “أقول أخيرا: إن العراق يجب أن يبنى بإرادة الشعب وليس بإرادة اللصوص والخارجين عن القانون ودعاة الفوضى، ولا يوجد شيء يعبر عن إرادة الشعب أفضل من الانتخابات الحرة والنزيهة،  وكل من يسعى الى تعطيل إرادة الشعب سيسقط بإرادة الشعب، وفي كل خطواتنا وأهدافنا وضعنا العراق أولاً، وشعبنا هو العراق، عاش العراق والرحمة والخلود لشهدائه”.

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