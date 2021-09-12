الكاظمي من طهران:لن أبحث مع رئيسي قطع المياه عن العراق !!!!!

الكاظمي من طهران:لن أبحث مع رئيسي قطع المياه عن العراق !!!!!
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- بدأت في العاصمة الإيرانية طهران، الأحد، جلسة المباحثات الثنائية بين رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي والرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي.وقال مصدر ، إن “الكاظمي ورئيسي عقدا اليوم، اجتماعا ثنائيا في العاصمة طهران”.ووصل رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي اليوم، إلى الجمهورية الإسلامية الإيرانية.وكان الكاظمي قد غادر، بوقت سابق من صباح اليوم، أرض الوطن متوجهاً، على رأس وفد حكومي كبير، إلى الجمهورية الإسلامية الإيرانية في زيارة رسمية بدعوة من الرئيس الايراني ابراهيم رئيسي.وقال الكاظمي، في تصريح قبيل المغادرة، إن “الزيارة تهدف إلى تعزيز العلاقات الثنائية، وفتح آفاق التعاون في مختلف المجالات، والتركيز على عمق العلاقة بين البلدين الصديقين”.وأضاف، أن “العراق نجح في الاضطلاع بدور محوري في المنطقة عبر تعزيز الشراكة الاستراتيجية على وفق مبادئ دعم الاستقرار، والتعاون، والصداقة؛ من أجل ترسيخ أسس السلام والازدهار”.وبحسب بيان لمكتبه الإعلامي، أن “رئيس مجلس الوزراء سيجتمع خلال الزيارة بعدد من القيادات الإيرانية، وستشهد الزيارة بحث الملفات ذات الاهتمام المشترك، وتعضيد جهود نشر التنمية المستدامة؛ لما فيه مصلحة الشعبين العراقي والإيراني”.وأشار إلى، أن “الزيارة ستبحث التنسيق الثنائي فيما يتعلق بالمواقف من القضايا الإقليمية والدولية، وتدعيم أمن المنطقة واستقرارها ولن يطرح موضوع قطع المياه عن العراق”.

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