الكاظمي يؤكد على تمسك الحكومة بإجراء الانتخابات في موعدها المحدد

الكاظمي يؤكد على تمسك الحكومة بإجراء الانتخابات في موعدها المحدد
آخر تحديث:

 بغداد/شبكة أخبار العراق- أصدر مكتب رئيس الوزراء، مصطفى الكاظمي، اليوم الاحد، بيانا حول اجتماع الاخير مع القوى السياسية بخصوص الانتخابات.وذكر بيان المكتب ، أن “الكاظمي رعى اليوم، اجتماعا في القصر الحكومي، للقوى الوطنية بحضور رئيسي مجلس النواب محمد الحلبوسي، و مجلس القضاء الأعلى فائق زيدان، ومفوضية الانتخابات، وبعثة الأمم المتحدة في العراق”. واضاف البيام، أن ” المفوضية عرضت شرحاً مفصلاً، عن استعداداتها الفنية وقدرتها لإجراء الانتخابات في موعدها المحدّد في العاشر من تشرين الأول المقبل”.وأكد الكاظمي، خلال الاجتماع، “تمسك الحكومة بالموعد المقرر لإجراء الانتخابات، وقدرتها على توفير الأجواء الملائمة لإجرائها وبانسيابية عالية”.وتابع: “وقد أجمعت القوى السياسية الوطنية، على إجراء الانتخابات في موعدها المقرر في العاشر من تشرين الأول المقبل، وتمسكها بهذا الموعد”.وبحسب البيان، جدّد الكاظمي والقوى السياسية الدعوة “للكتل السياسية المقاطعة للانتخابات؛ للعدول عن قرارها”.و اقترح  الكاظمي، “تشكيل لجنة من القوى السياسية الوطنية للحوار مع الكتل المقاطعة، وإقناعها بالعدول عن قرارها؛ من أجل توحيد الجهود خلال المرحلة المقبلة”.

التعليقات

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *