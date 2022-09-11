الكاظمي يدعو إلى الاستعداد الأمني والصحي والخدمي لتأمين زيارة الأربعين

الكاظمي يدعو إلى الاستعداد الأمني والصحي والخدمي لتأمين زيارة الأربعين
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- ترأس رئيس حكومة تصريف الاعمال مصطفى الكاظمي، الأحد، اجتماعاً أمنياً خدمياً خصص لمتابعة التحضيرات، والاستعدادات الجارية، والإجراءات المتبعة لإنجاح زيارة إحياء ذكرى أربعينية الإمام الحسين .وأكد الكاظمي بحسب بيان لمكتبه ، “التزام أعلى مستوى الاستعداد الأمني والصحي والخدمي، ورفع درجات الجهوزية؛ لتأمين مجريات الزيارة بانسيابية وأمان، ومن دون أن تشوبها أي نواقص، أو حوادث جانبية”.وشدد على الأجهزة الخدمية أن “تضع في أولوياتها تقديم كل وسائل الانسيابية لمجريات الزيارة، ومعالجة العوائق حال ظهورها، والتأكيد على تقديم جميع الخدمات اللازمة، ومعالجة الحالات الطارئة”. ووجه الكاظمي الأجهزة المعنية بـ”وضع أهمية المناسبة نصب أعينها، وأن تقدّم كل ما يليق بسمعة العراق وأهله الكرام الذين عرفوا بحسن الضيافة والترحاب في هذه المناسبات”.

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