الكاظمي يدعو الوزراء إلى دعم مفوضية الانتخابات

الكاظمي يدعو الوزراء إلى دعم مفوضية الانتخابات
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- أصدر رئيس مجلس الوزراء، مصطفى الكاظمي، اليوم الثلاثاء، توجيهاً لجميع الوزراء بخصوص أوضاع محافظة ذي قار، فيما تحدث ايضا عن سبل نجاح عمل مفوضية الانتخابات.ونقل المكتب الاعلامي عن الكاظمي، خلال جلسة مجلس الوزراء المنعقدة الآن، قوله: “على الوزراء حشد جميع الإمكانات المتاحة والعمل بكافة الجهود، لخدمة أهالي ذي قار وتلبية مطالبهم المشروعة في الجانب الصحي والخدمي والزراعي والصناعي، والإعمار والبلديات والقطاعات الاخرى”.ومن جانب آخر، اشار الكاظمي خلال الجلسة، إلى أن “مفوضية الانتخابات بحاجة الى دعم جهودها، وتذليل كل العقبات أمام احتياجاتها من الوزارات وتجنيبها الإجراءات البيروقراطية والروتينية، لأجل إنجاح عملها”.وعقد مجلس الوزراء، في وقت سابق من اليوم الثلاثاء، (01 كانون الأول، 2020)، جلسته الاعتيادية برئاسة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي.وقال المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء في بيان مقتضب ، إن “مجلس الوزراء عقد جلسته الاعتيادية برئاسة الكاظمي”

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