الكاظمي يشكل “لجنة تحقيقية”حول تسريب الأسئلة الامتحانية

الكاظمي يشكل “لجنة تحقيقية”حول تسريب الأسئلة الامتحانية
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- وجه رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، اليوم الخميس، بتشكيل لجنة تحقيقية خاصة بإجراء تحقيق كامل للتسريبات في وزارة التربية. وذكر المكتب الإعلامي لمجلس الوزراء في بيان مقتضب ، ان “رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي وجه بتشكيل لجنة تحقيقية خاصة بإجراء تحقيق كامل للتسريبات وسيتم معاقبة كل شخص أو جهة متورطة بالأمر”.وكانت وزارة التربية، قد اجلت اليوم الخميس، امتحانات الثالث متوسط بسبب تسريب الأسئلة.وقال بيان للوزارة في وقت سابق، إن “هناك تحقيقات عاجلة منذ ساعات الفجر الأولى داخل وزارة التربية بمشاركة جهات أمنية تعمل على التحقيق في هذا العمل الخطير”، كاشفة عن “التوصل الى خيوط بعض المتورطين الذين تعمدوا على تسريب الاسئلة لغايات رخيصة ودنيئة”.  وأضاف، أنها ستقوم “بعرض الفاعل أمام القضاء لينال جزاءه العادل بأشد العقوبات التي يستحقها جراء فعله الآثم”، لافتة إلى أنها “ستبقى حريصة دوماً على مجهود الطلبة الدراسي”. وأكد، أن “تسريب أسئلة امتحان مادة الرياضيات لن يمر بسهولة، وان من قام بهذا الفعل المشين خاب فألهُ وسيحاسب أمام الشعب قريبا”.

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