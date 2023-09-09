الكذب المفضوح.. السوداني: سنطرد قوات الناتو من العراق!

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وزيرة المالية:50% من إيرادات منافذ الإقليم ترسل للخزينة الاتحادية وفق قانون الموازنة
الجبهة التركمانية: أهالي كركوك يرفضون سلطة الأحزاب الكردية
حزب سياسي يحذر حكومة السوداني من التواطؤ مع الكويت في ترسيم الحدود
تحالف الفتح يحذر حزب بارزاني من تزوير الحقائق
وزارة الزراعة تستورد المحاصيل الإيرانية بالرغم من وفرتها في العراق لدرجة الاكتفاء الذاتي
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وزيرة المالية:50% من إيرادات منافذ الإقليم ترسل للخزينة الاتحادية وفق قانون الموازنة
حزب سياسي يحذر حكومة السوداني من التواطؤ مع الكويت في ترسيم الحدود
تحالف الفتح يحذر حزب بارزاني من تزوير الحقائق
وزارة الزراعة تستورد المحاصيل الإيرانية بالرغم من وفرتها في العراق لدرجة الاكتفاء الذاتي
اليوم..سعر صرف الدولار =155000 ديناراً
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القائم بالأعمال يشرف على انطلاق العمل بمحطة جواز السفر الإلكتروني في عمان
البنك الدولي:العراق دولة فاشلة واقتصاده هش وديون البلد تجاوزت (152) مليار دولار
الأحزاب العراقية بين الفساد وتسييس القضاء من يحاسب من؟
أكثر من (8) مليارات دولار سنوياً التحويلات المالية للعمالة الأجنية في العراق
تجريف بساتين حزام بغداد من قبل ميليشيا الحشد بدعم السوداني لتدمير العراق
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أزمة كركوك في صورتها الحقيقية، إنها “قدس” و”ليلى”
طعن العراق في ظهره من قبل الكويت لن يمر ولن ينسى
العفو الدولية تطالب حكومة السوداني بسحب قوانينها التعسفية ضد حرية التعبير والتظاهر السلمي
الأمن الوطني العراقي تحت القيادة الإيرانية بزعامة الدعوجي( أبو علي البصري)
موازنة 2023 موازنة الميليشيات وتعزيز سلطة النفوذ الإيراني
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