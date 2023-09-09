الكذب المفضوح.. السوداني: سنطرد قوات الناتو من العراق!

الكذب المفضوح.. السوداني: سنطرد قوات الناتو من العراق!
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- قال رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، إن تواجد قوات التحالف الدولي في العراق منذ عام 2014 يعد من القضايا المهمة والحساسة التي يجب تحديد مصيرها.ونقلت وكالة تسنيم الإيرانية للأنباء، عن السوداني قوله خلال لقائه عددًا من الصحافيين الإيرانيين في مكتبه ببغداد، أن” القدرة الأمنية للعراق موجودة في الشرطة والجيش وقوات الحشد الشعبي، وما إلى ذلك، بحيث يمكن أن تضمن أمن العراق اليوم”.وأشار رئيس الوزراء، إلى أنه” يحق للحكومة، نيابة عن المجموعات السياسية كافة في العراق، بحث إزالة وجود التحالف الدولي وصياغة خطة من أجل ذلك”.كما أعلن السوداني، أن” وزير الدفاع العراقي زار واشنطن لإجراء مفاوضات بشأن خروج القوات الأجنبية من العراق”.يذكر ان السوداني قد استقبل رئيس قوات التحالف الدولي في الأسبوع الماضي واكد على ضرورة بقاء قواتهم في العراق  لان بقائهم جزء من  برنامجه الحكومي.

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