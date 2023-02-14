الكذب ديدن حكومة السوداني..اليوم الدولار =151000 دينار

الكذب ديدن حكومة السوداني..اليوم الدولار =151000 دينار
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- أرتفعت أسعار صرف الدولار الأمريكي مقابل الدينار العراقي، اليوم الثلاثاء، في البورصة الرئيسية بالعاصمة بغداد، وإقليم كوردستان.وقال مراسلنا، إن بورصتي “الكفاح والحارثية” المركزيتين في بغداد سجلتا صباح اليوم، سعر صرف بلغ 151000 دينار مقابل 100 دولار، فيما كانت الاسعار صباح يوم امس الاثنين 149000 دينار.وأشار مراسلنا إلى أن اسعار البيع والشراء ارتفعت في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد، حيث بلغ سعر البيع  152000 دينار، بينما بلغت أسعار الشراء 150000 دينار لكل 100 دولار.أما في اربيل عاصمة اقليم كوردستان، فان الاسعار ارتفعت ايضا حيث سجل البيع 151650 دينارا، وبلغ سعر الشراء 150650 دينارا لكل 100 دولار. يذكر ان حكومة السوداني ووزارة المالية والبنك المركزي منذ اكثر من 10 أيام قرروا وباوامر ديوانية تم تعميمها على كافة المصارف ومكاتب التحويل والصيرفة بأن يكون سعر صرف الدولار للمواطن 132000 دينار مقابل 100 دولار.

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