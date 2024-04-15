الكذب وتزوير الحقائق..العوادي:امريكا لن تفرض عقوبات جديدة على المصارف العراقية التي تهرب الدولار إلى إيران!

الكذب وتزوير الحقائق..العوادي:امريكا لن تفرض عقوبات جديدة على المصارف العراقية التي تهرب الدولار إلى إيران!
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد المتحدث باسم الحكومة باسم العوادي، اليوم الإثنين، أن ما يطلبه العراق من أمريكا يعد واضحاً وهو الانتقال بالعلاقة المالية والنقدية والمصرفية إلى منهجية صحيحة بعيداً عن الأسس العقابية.وقال العوادي،في حديث صحفي: “نتحدث اليوم، عن في مرحلة ما بعد التحالف الدولي، وخاصة بعد تشكيل اللجنة العليا المشتركة بين العراق والولايات المتحدة الأمريكية، والتي مهمتها دراسة مستقبل التحالف الدولي والانتقال إلى مرحلة ما بعد الأمني والعسكري أي العلاقات الثنائية”،وأضاف أن “العلاقات الثنائية تنطلق من الجوانب الاستثمارية والاقتصادية وقطاعات المصرفي والمالي والثقافي”، مشيراً إلى أن “الوفد مشكل من 6 عناصر أساسية تخص الطاقة بأنواعها والصناعة والزراعة والمناخ والبيئة، إضافة إلى الجانب السياسي الذي يمثله رئيس الوزراء”.وتابع أن “هذه الزيارة ستنقل العلاقات العراقية – الأمريكية بطريقة غير مسبوقة منذ أن أنشأت إلى قبل أيام من هذه الزيارة”، مؤكداً أن “المطلوب الانتقال بالعلاقات إلى مستويات واسعة”.وبين أن “الإصلاح الاقتصادي أحد أهم العناوين في المنهاج الحكومي وسيكون أحد أهم النقاط الحاضرة في مختلف النقاشات”، لافتا إلى أن “ما يطلبه العراق يعد واضحاً وهو الانتقال بالعلاقة المالية والنقدية والمصرفية إلى منهجية صحيحة بعيداً عن الأسس العقابية”.

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