الكرملين:أسلحة الغرب لأوكرانيا لن تغير الواقع على الأرض

الكرملين:أسلحة الغرب لأوكرانيا لن تغير الواقع على الأرض
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- قال الكرملين ،الثلاثاء، إن الدبابات التي تخطط بريطانيا لإرسالها إلى أوكرانيا «ستحترق»، محذراً الغرب من أن إمداد أوكرانيا بأسلحة أكثر تطوراً لن يغير نتيجة الحرب، فيما بدأت روسيا وبيلاروسيا مناورات عسكرية مشتركة، وسط مخاوف من فتح روسيا جبهة جديدة على أوكرانيا من الجهة الشمالية.وأعلنت بريطانيا السبت الماضي أنها سترسل إلى أوكرانيا 14 من دباباتها القتالية من طراز تشالنجر 2، بالإضافة إلى دعم مدفعي متقدم آخر في الأسابيع المقبلة. وقال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف رداً على سؤال عن الدبابات البريطانية «إنهم يستخدمون هذا البلد (أوكرانيا) أداة لتحقيق أهدافهم المعادية لروسيا». وأضاف «هذه الدبابات تحترق وستحترق مثل باقي الدبابات». وقال إن الإمدادات الجديدة من دول مثل بريطانيا وبولندا لن تغير الوضع على الأرض، لكنها محاولة لإطالة أمد الصراع، قائلاً إن هذا سيؤدي في نهاية المطاف إلى «المزيد من المشكلات» لأوكرانيا.ومن المقرر أن يجتمع حلفاء أوكرانيا في رامشتاين بألمانيا الجمعة، لمناقشة إمدادها بمزيد من الأسلحة. ويتعرض المستشار الألماني أولاف شولتس لضغوط للسماح بتصدير دبابات ليوبارد 2 القتالية إلى أوكرانيا التي تنتجها، ودول أخرى تملكها.

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