الكرملين:اللقاء بين بوتين وزيلينسكي “ممكن”

الكرملين:اللقاء بين بوتين وزيلينسكي “ممكن”
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد الكرملين ،اليوم السبت، أن اللقاء “ممكن” بين الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين والأوكراني فولوديمير زيلينسكي، شرط أن تسبقه “اتفاقات” تبرم بين موسكو وكييف، غداة أول مفاوضات مباشرة بين الطرفين منذ ربيع 2022.وقال الناطق باسم الكرملين دميتري بيسكوف ،اليوم، إن “لقاء كهذا وهو ما يأتي ثمرة عمل الطرفين وابرام اتفاقات، ممكن. لكن فقط بعد اتفاقات بين الطرفين”. وأمس الجمعة اقترح الوفد الأوكراني إلى مباحثات اسطنبول، على الروس عقد قمة بين الرئيسين لإيجاد حل للنزاع. وقالت موسكو إنها “أخذت علما” بالاقتراح.

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