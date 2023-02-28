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الموارد المائية:السوداني من يتحمل مسؤولية التفاوض مع إيران وتركيا بشأن ملف المياه
ائتلاف المالكي:سنمرر قانون “سانت ليغو”الانتخابي رغم أنف الشعب
اليوم..البنك المركزي باع (233) مليون دولار لمصارف أحزاب الفساد
نائب ينتقد حظر استيراد وبيع المشروبات الكحولية
مجلس النواب يعلن عن أسماء”لجنة الخبراء” لإختيار مجلس مفوضية حقوق الإنسان
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الكرملين:لن نستأنف المشاركة في معاهدة خفض الأسلحة النووية حتى تستمع واشنطن لموقفنا
أوكرانيا:لا سلام مع روسيا
بوتين:الغرب يريد تصفية روسيا وعلينا النظر في القدرات النووية للناتو
بالفديو.. ظهور حفرة عملاقة في تركيا بعد الزلزال
نيبينزيا:الغرب مستعد التضحية بأوكرانيا وبالعالم النامي من أجل إلحاق الهزيمة بروسيا
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- اراء ومقالات
- اقتصادية
الموارد المائية:السوداني من يتحمل مسؤولية التفاوض مع إيران وتركيا بشأن ملف المياه
اليوم..البنك المركزي باع (233) مليون دولار لمصارف أحزاب الفساد
نائب ينتقد حظر استيراد وبيع المشروبات الكحولية
حزب طالباني:بدون مشاركتنا لن تنجح مفاوضات حزب بارزاني مع بغداد
السوداني يؤكد على المضيّ بخطط الشمول المالي والرقمنة للتعاملات المصرفية
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التعديلات الدستورية تكريسا للطائفية والمحاصصة والفساد والتخلف ومزيدا من الصلاحيات للخونة
القضاء الولائي لايحاسب المالكي
تقرير دولي:مكافحة الفساد في العراق عبارة عن ” نكتة”
الجواز الدبلوماسي العراقي في خدمة الميليشيات وعارضات الأزياء
الأحزاب الكردية المعارضة:تمديد عمر برلمان الإقليم من قبل حزب بارزاني سيؤدي إلى تفككه
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- متابعات خاصة
الرئاسات الثلاث لا تحترم القوانين التي تشرعها وتعيين المستشارين ترضية سياسية
العراق دولة أسيرة بيد إيران
الحشد الشعبي النسخة الثانية من الحرس الثوري بعد تأسيس “شركة المهندس”
(22) ألف مواطن عراقي أعدمهم الحشد الشعبي بدون ذنب بعد اختطافهم ..أين القضاء والحكومة من ذلك؟
(82) ألف فضائي في الحشد الشعبي رواتبهم تذهب إلى جيوب زعمائه وإيران
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سلامي للولائي العباسي:لاحدود بين العراق وإيران!
الولائي العباسي يشكر إيران لدفاعها عن العراق!!
نواب:حكومة السوداني واهنة لاتستطيع مفاتحة إيران وتركيا بشأن حصة العراق المائية
بالوثائق..الخارجية:إيران لاتحترم القوانين الدولية ولا علاقات الجوار ومصرّة على قطع المياه عن العراق
وزير الخارجية:سنحقق كل ما تريده إيران في العراق والمنطقة والعالم
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