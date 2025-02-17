الكرملين: اجتماع ترامب وبوتين في الرياض يهدف إلى إعادة العلاقات بين واشنطن وموسكو

الكرملين: اجتماع ترامب وبوتين في الرياض يهدف إلى إعادة العلاقات بين واشنطن وموسكو
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد الكرملين ،الاثنين، أن المحادثات بين مسؤولين روس وأمريكيين رفيعي المستوى المقررة الثلاثاء في السعودية تهدف إلى “إعادة” العلاقات الثنائية وستشمل أيضا “مفاوضات محتملة حول أوكرانيا” والتحضير لقمة بين ترامب وبوتين.وأوضح الناطق باسم الكرملين دميتري بيسكوف للصحافيين أن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف والمستشار الدبلوماسي للرئيس فلاديمير بوتين، يوري أوشاكوف “سيتوجهان الاثنين إلى الرياض للمشاركة في الاجتماع.

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