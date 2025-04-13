الكرملين: العلاقة بين روسيا وأمريكا في تقدم

الكرملين: العلاقة بين روسيا وأمريكا في تقدم
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد الكرملين أن العلاقات مع الولايات المتحدة تتقدم بشكل جيد للغاية، لكنه نوه أيضا إلى أن الضرر الذي لحق بالعلاقات مع موسكو في عهد الإدارة الأمريكية السابقة كان جسيما. وقال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف  للتلفزيون الروسي الرسمي “كل شيء يمضي على ما يرام… الحقيقة هي أن إحياء العلاقات من البداية مجددا مهمة صعبة للغاية وتتطلب جهودا دبلوماسية مكثفة وجهودا أخرى”.

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