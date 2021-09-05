الكعبي يطالب وزارة الكهرباء بإقتلاع الفاسدين والوزارة 70% من التيار الصدري !

الكعبي يطالب وزارة الكهرباء بإقتلاع الفاسدين والوزارة 70% من التيار الصدري !
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- شدد النائب الأول لرئيس البرلمان حسن الكعبي، اليوم ، على ضرورة البدء فوراً بإقتلاع القيادات الفاسدة وغير الكفوءة في وزارة الكهرباء.بيان لمكتبه الإعلامي أوضح ان “الكعبي استقبل وزير الكهرباء عادل كريم , لبحث واقع انتاج الطاقة الكهربائية والاستهدافات المتكررة لأبراج الطاقة ، واستكمال الربط الكهربائي مع دول الخليج، حث تم استعراض طبيعة المشاكل الموجودة في قطاع الكهرباء والمعالجات اللازمة لانهاء ازمة انقطاع التيار الكهربائي ، فضلا عن أهمية الإسراع بإنتهاء عملية الربط الكهربائي مع دول الخليج العربي “.وأكد الكعبي خلال اللقاء، على “وجوب البدء بتغيير القيادات وعدد من المسؤولين التنفيذيين غير الكفوئين في الوزارة”, مشيراً الى ان “ملف الكهرباء يعد من بين اهم اوليات عمل مجلس النواب كونه مرتبط بشكل مباشر مع حياة المواطن”.ولفت الكعبي الى ان “الوزارة تحتاج الى ثورة شاملة وسريعة تبدأ من اقتلاع القيادات الفاسدة وغير الكفوءة التي ساهمت في تلكؤ اعمالها طوال العقدين الماضيين، وضرورة وجود قائد جيد محاط بكوادر مهنية ونزيهة ليحارب بهم ويحقق أهدافه”.وأشار البيان الى ان “الكعبي بحث مع وزير الكهرباء، العديد من الملفات ومنها معدلات الانتاج التي بلغت حاليا اكثر من 19,5 الف ميغا واط،  وضرورة وضع خطط قصيرة ومتوسطة وطويلة لزيادتها تدريجياً ، عبر ادخال منظومات اضافية ستضيف لحجم الانتاج ما بين 5 – 7 الاف ميغا واط عام 2022, وبشكل قد يزيد من ساعات التجهيز ما بين 18- 22 ساعة يوميا”.

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