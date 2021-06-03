الكمارك تعلن عن ارتفاع إيراداتها خلال الأشهر الخمسة الماضية

الكمارك تعلن عن ارتفاع إيراداتها خلال الأشهر الخمسة الماضية
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- أعلنت الهيئة العامة للجمارك، الخميس، ارتفاع إيراداتها خلال الاشهر الخمسة الماضية.وذكر بيان للهيئة، أن “الهيئة العامة للجمارك حققت زيادة و ارتفاعاً ملحوظاً في ايراداتها خلال الاشهر الخمسة الماضية والتي بلغت (104.681) مائة و اربعة مليار و ستمائة و واحد و ثمانين مليون، مقارنة بالأشهر نفسها من السنة السابقة”.وأكدت الهيئة، بحسب البيان، أن “هذا الإنجاز يأتي بعد تضافر الجهود والمتابعة المستمرة و التصدي لكافة أوجه التلاعب و الخروقات و التهرب من دفع الرسوم الجمركية، فضلاً عن تسهيل  إنجاز المعاملات الجمركية الذي شجع التجار على التعاون مع الهيئة الامر الذي إنعكس بشكل ايجابي على ارتفاع الايرادات الجمركية”.

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