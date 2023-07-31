الكهرباء النيابية:ميليشيا الحشد الشعبي وراء تفجير الأبراج الكهربائية بأمر إيراني

الكهرباء النيابية:ميليشيا الحشد الشعبي وراء تفجير الأبراج الكهربائية بأمر إيراني
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- علقت لجنة الكهرباء والطاقة البرلمانية، اليوم الاثنين (31 تموز 2023)، بشأن استهداف شبكات نقل وانتاج الطاقة الكهربائية خلال فصل الصيف من كل عام.وقال عضو اللجنة داخل الحميدي، في حديث صحفي، ان “هناك ميليشيا الحشد الشعبي وجهات لا تريد الاستقرار تعمل مع بداية كل فصل صيف وارتفاع درجات الحرارة على استهداف لشبكات الطاقة الكهربائية بأمر إيراني من أجل إذلال الشعب العراقي “.وبين الحميدي، ان “حكومة السوداني اثبتت فشلها وضعفهاوعينت وزير كهرباء فاشل وفاسد منذ أن كان مدير عام ، وغير مستبعد ان تكون هناك اياد إطارية وراء تلك الأعمال”.

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