الكهرباء النيابية: حراك لاستجواب وزير الكهرباء الفاشل

الكهرباء النيابية: حراك لاستجواب وزير الكهرباء الفاشل
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 بغداد/ شبكة أخبارالعراق- كشف عضو لجنة الكهرباء والطاقة البرلمانية، كامل عنيد، الاثنين، عن حراك لاستجواب وزير الكهرباء بسبب الإخفاق في حل أزمة الطاقة. وقال عنيد، في حديث صحفي، إن “وزارة الكهرباء أخفقت وبشكل كبير بحل أزمة الطاقة رغم صرف الأموال الطائلة عليها من عقود واتفاقات وغيرها، ومازالت الأموال تصرف بلا أي حل للازمة وهذا ما يدعو الى مراجعة كل العقود والاتفاقات المبرمة”.وأضاف ان “هناك حراك نيابي من قبل نواب من مختلف الكتل والأحزاب من أجل استجواب وزير الكهرباء بسبب استمرار الإخفاق في حل أزمة الطاقة أو تحسين تجهيز المواطنين، خاصة ونحن مقبلين على فصل الصيف، ولغاية الآن الوزارة بلا خطط حقيقية، ولم تنفذ شيء واقعي من المنهاج الحكومي”.وبين النائب ان “اللجان البرلمانية المختصة سوف تعمل على مراجعة كافة العقود والاتفاقات المبرمة من قبل وزارة الكهرباء، وهذا ضمن العمل الرقابي لمجلس النواب العراقي”.هذا وحذرت لجنة الكهرباء والطاقة النيابية، يوم السبت (8 آذار 2025)، من صيف ساخن مع دخول القرار الامريكي بمنع العراق من استيراد الغاز الايراني حيز التنفيذ.

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