الكهرباء في العراق

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- شبكة اخبار العراق
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رشيد يصادق على قانون مكافحة البغاء والشذوذ الجنسي
انسحاب النائبة “المليارديرة”بعد 2010 عالية نصيف من ائتلاف المالكي
رايتس ووتش:حكومة السوداني تسعى لترحيل حوالي (280) ألف سوري من المخالفين لشروط الإقامة
السوداني يمنح بعض الوزارات استثناءات من ضوابط التوقيع على العقود مع الشركات
رئاسة الجمهورية تنفي تقديم استقالات لمستشاريها
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السوداني يمنح بعض الوزارات استثناءات من ضوابط التوقيع على العقود مع الشركات
نائب:استجواب وزير الكهرباء أصبح أمراً مطلوبا لفشله ولتصريحاته المخالفة للواقع
رشيد يؤكد على ضرورة ضمان حصص مائية عادلة للعراق بالتنسيق مع إيران وتركيا
الحراك الشعبي:أنبوب نفط البصرة-عقبة لإيصال نفط العراق إلى مصر وإسرائيل
المياه النيابية:انخفاض المياه في نهر الفرات بسبب هيمنة “قوات قسد”على أهم السدود في سوريا
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منح أكراد إيران وسوريا وتركيا الجنسية والجواز العراقي من قبل الإقليم خيانة كبرى
السوداني قدم لتركيا تنازلات لم تحلم بها خلال إتفاقه مع أردوغان
العراق تحت خط الفقر المائي المدقع بسبب إيران وتركيا وحكومة الإطار تنتظر حلول السماء
مجالس المحافظات تدوير نفس النفايات
رايتس ووتش:الإعدامات الجماعية في ظل حكومة السوداني الإطارية جرائم إنسانية
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السوداني:حقوق الإنسان “محترمة” في ظل حكومتنا الإطارية بدليل الإعدامات الجماعية !!!!
مصدر أمني كردي:مخابرات البارزاني من اغتالت زوج النائبة فيان صبري
مصدر أمني:شرطة ديالى تعتقل عدداً من الشباب المتظاهرين السلميين جراء إنعدام الخدمة الكهربائية
مصدر أمني:الحشد الشعبي وراء حرائق البلد
المخدرات النيابية:(60) ألف تاجر مخدرات ومتعاطي خلال أقل من سنتين
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- اذاعة INN