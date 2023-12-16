الكويت..الإعلان عن وفاة أميرها

الكويت..الإعلان عن وفاة أميرها
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- أعلن الديوان الأميري الكويتي، وفاة أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، عن عمر يناهز 86 عاماً.وقد أعلن الديوان الأميري الكويتي في نوفمبر الماضي، عن دخول الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح المستشفى، إثر وعكة صحية طارئة ألمت به لتلقي العلاج اللازم وإجراء فحوصات طبية، وقد تولى أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح (مواليد 25 يونيو 1937) منذ 29 سبتمبر 2020، وهو الأمير السادس عشر والسادس بعد الاستقلال من المملكة المتحدة، هو الابن السادس للشيخ أحمد الجابر الصباح حاكم الكويت الأسبق.

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