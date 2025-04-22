الكويت تتسلم دعوة حضورها للقمة العربية في بغداد

الكويت تتسلم دعوة حضورها للقمة العربية في بغداد
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- سلم نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية فؤاد حسين ولي عهد دولة الكويت، الشيخ صباح خالد الحمد الصباح، اليوم الثلاثاء، دعوة رسمية موجّهة إلى أمير دولة الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح للمشاركة في أعمال القمة العربية المقرر عقدها في العاصمة بغداد الشهر المقبل.وقال بيان لوزارة الخارجية، إن “وزير الخارجية سلم ولي العهد دعوة رسمية موجّهة إلى سمو أمير دولة الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح من رئيس الجمهورية عبد اللطيف رشيد، للمشاركة في أعمال القمة العربية المقرر عقدها في العاصمة بغداد خلال الشهر المقبل”.وأضاف أن “ولي عهد دولة الكويت استقبل وزير الخارجية في قصر بيان”.وأشار الى أن “وزير الخارجية نقل خلال اللقاء تحيات رئيس جمهورية العراق، الدكتور عبد اللطيف جمال رشيد، ورئيس مجلس الوزراء، محمد شياع السوداني، مشيداً بمتانة العلاقات الأخوية والروابط التاريخية التي تجمع البلدين الشقيقين”.وأوضح أن “ولي العهد الكويتي أشار إلى الدور المحوري الذي يضطلع به العراق بوصفه دولة مؤسسة لجامعة الدول العربية، مؤكداً أهمية تضافر الجهود لتعزيز العمل العربي المشترك”.وأكد أن “العراق يتطلع إلى مشاركة قادة دولة الكويت في القمة المرتقبة، مشيراً إلى أن انعقادها يأتي في مرحلة دقيقة تتسم بتحديات كبيرة تواجه المنطقة العربية”، وتابع أن “اللقاء بحث سبل تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين في المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية”.ونقل البيان “تأكيد وزير الخارجية على أن العلاقات بين العراق والكويت تسير في الاتجاه الصحيح، مشدداً على أهمية دعم جهود تحقيق الاستقرار الإقليمي”.

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