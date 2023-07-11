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بايدن يرحب بقرار تركيا برفع الحظر عن إنضمام السويد في حلف ” الناتو”
السودان..تمديد إغلاق مجالها الجوي إلى نهاية الشهر الحالي
روسيا تهدد بالحرب النووية جراء التصعيد الأمريكي بتزويد أوكرانيا بالقذائف العنقودية
منظمات دولية تنتقد القرار الأمريكي بشأن تزويد أوكرانيا بالقنابل العنقودية
بريطانيا تدعو رعاياها في روسيا إلى مغادرتها
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مؤسسة التمويل الدولية تؤكد على تطوير مطار بغداد الدولي
الكويت تغلق المنفذ البحري على العراق..والإطاريين الخونة السراق في صمت مريب
السفير البريطاني:شركات بلادي ترغب العمل بالعراق
اتفاق عراقي صيني لبناء معمل سمنت في محافظة المثنى
إيران تواصل مسلسل كذبها على العراقيين بشأن توقف توريد غازها نتيجة ” عطل فني”!
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الأحزاب العراقية بين الفساد وتسييس القضاء من يحاسب من؟
أكثر من (8) مليارات دولار سنوياً التحويلات المالية للعمالة الأجنية في العراق
تجريف بساتين حزام بغداد من قبل ميليشيا الحشد بدعم السوداني لتدمير العراق
إيران وميليشيات حشدها الشعبي وراء استمرار تجريف البساتين العراقية
امتعاض وطني من خسارة الأبنية التراثية التاريخية لمدينة بغداد
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الأمن الوطني العراقي تحت القيادة الإيرانية بزعامة الدعوجي( أبو علي البصري)
موازنة 2023 موازنة الميليشيات وتعزيز سلطة النفوذ الإيراني
نريد كشف حساب بثروات حكام العراق الجدد وحكام العراق القدامى !؟!
تقرير أمريكي:السوداني دمية بيد المالكي والعامري والخزعلي والقاضي زيدان أداة إيرانية
مقترح لتطوير الفساد وشرعنة النهب في العراق
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زيباري:أكثر من نصف مليون عراقي قتلوا على يد ميليشيات الحشد وداعش ولا كرامة للإنسان العراقي في ظل الحكومة الإطارية
نائب:إقالة الفاسدين من قبل السوداني دون محاسبتهم تكريماً وحماية لهم
السفير الإيراني:الإمام المهدي شكر الحكومة الإطارية برئاسة السوداني على موقفها الثابت تجاه إيران
إيران:صديقنا السوداني وافق على دخول 20 مليون زائر إيراني للعراق لزيارة أربعينية الحسين بدون جواز سفر
الطاقة النيابية:فقدان الكهرباء في العراق ستبقى مستمرة رغم صرف أكثر من (100)مليار دولار عليها!
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