اللاعبة هدير نعمة تحرز المركز الأول في بطولة العراق بالدرجات

اللاعبة هدير نعمة تحرز المركز الأول في بطولة العراق بالدرجات
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- أحرزت اللاعبة هدير نعمة، الثلاثاء، المركز الأول للبطولة العراق بالدراجات التي أختتمت في محافظة ذي قار بمشاركة كبيرة من الاندية العراقية.‏واستطاعت اللاعبة هدير نعمة لاعبة نادي برايتي من احراز المركز الأول في سباق الفردي العام بعد أن قطعت مسافة السباق الذي اقيم في مدينة الناصرية مركز محافظة ذي قار ،متقدمة بفارق كبير على ابرز منافساتها من المتسابقات .وجرى السباق الذي اشرف عليه الاتحاد العراقي المركزي للدراجات الهوائية وبالتعاون مع الحكومة المحلية في محافظة ذي قار بمشاركة واسعة من قبل الاندية والتي توج من خلالها نادي الصناعة بلقب البطولة للمرة 13 على التوالي . 

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