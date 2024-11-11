اللاعب المحترف (علي جاسم) يلتحق بالمنتخب الوطني

بغداد/ شبكة أخبار العراق– أعلن الاتحاد العراقي لكرة القدم، مساء اليوم الأحد، عن التحاق اللاعب علي جاسم المحترف في نادي “كومو” الإيطالي بالمعسكر التدريبي لـ”أسود الرافدين” في البصرة استعداداً للتصفيات الآسيوية.

وذكر الاتحاد في بيان ، أن المنتخب يواصل تدريباته مساء اليوم بخوضه وحدة تدريبية مسائية في مراكز التدريب الخاصة بالمدينة الرياضية في البصرة.

وبين أن 16 لاعباً شارك بالتدريبات هم كلٌ من: جلال حسن، وفهد طالب، وحسين حسن، ومناف يونس، ومهند علي، وأحمد يحيى، وأمجد عطوان، ومصطفى سعدون، وعلي فائز، وسعد عبد الأمير، وأمير العماري، وفرانس ضياء، وزيدان إقبال، ويوسف الأمين، وأيمن حسين، وإبراهيم بايش.

ومن المؤمل أن يلتحق غداً كلٌ من اللاعبين محمد الطائي، وميرخاس دوسكي، وأحمد ياسين، وريبين سولاقا، ودانيلو السعد، وحسين علي.

وأشار الاتحاد إلى أن محترف “كومو” الايطالي علي جاسم، التحق مساء أمس الأحد بوفد المنتخب العراقي في البصرة، بينما يصل يوم الثلاثاء كلٌ من محترف “أبسويتش تاون” الإنكليزي علي الحمادي، ولاعب “هامربي” السويدي منتظر ماجد.