اللجنة الأولمبية.. تكريم مالي مقابل تحقيق الفوز في فرنسا

بغداد/ شبكة أخبار العراق- وعد رئيس اللجنة الأولمبية العراقية عقيل مفتن، الخميس، اللاعبين العراقيين المشاركين في أولمبياد باريس بتكريم مالي كبير في حال تحقيق أوسمة في المنافسات.وقال إعلام اللجنة الأولمبية في بيان ، إن “رئيس اللجنة الأولمبية الوطنية العراقية عقيل مفتن، زار البعثة العراقية لأولمبياد باريس 2024 بمقر إقامتها في القرية الأولمبية، للاطلاع على وضع الرياضيين العراقيين وآخر تحضيراتهم قبيل دخول المنافسات المقبلة”.وببحسب البيان “حثَّ مفتن الرباع علي عمار يسر، والعداء طه حسين، والسباح حسن علي خليل، على مواصلة تدريباتهم وتقديم ما بوسعهم وتحقيق أفضل أرقام لهم يمكن ان تسجل في تأريخهم الرياضي”. ووعد مفتن الرباع العراقي علي عمار يسر، وزميليه، بـ”تكريم مالي كبير يليق بمنجزه في حال تحقيقه لوسام أولمبي في منافسات وزن +102 كغم والتي سيدخلها يسر بين أفضل إثني عشر رباعاً بالعالم في العاشر من آب ضمن دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024″. وحفّز مفتن الرباع علي عمار يسر، وملاكيه التدريبي والاداري، على مواصلة التدريب الجاد بما يتلائم وحجم المنافسة الكبيرة وشراستها المتوقعة.وبين مفتن أن “المكتب التنفيذي للجنة الأولمبية الوطنية العراقية يدرك جيداً طبيعة المشاركة وتصاعد مستويات الرياضيين في البلدان المتقدمة”.