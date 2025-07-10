اللجنة الوزارية تؤكد على حلها لأزمة رواتب الإقليم

اللجنة الوزارية تؤكد على حلها لأزمة رواتب الإقليم
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ترأس نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير التخطيط محمد علي تميم،الأربعاء، (9 تموز 2025)، الاجتماع الأول للجنة الوزارية التي شكّلها مجلس الوزراء خلال جلسته المنعقدة اول أمس الثلاثاء، والخاصة بمتابعة الملفات العالقة بين الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كردستان.وشارك في الاجتماع بحسب بيان لوزارة التخطيط، “الوزراء، نعيم العبودي، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وبنكين ريكاني، وزير الإسكان والإعمار، وصالح الحسناوي، وزير الصحة، وخالد بتال النجم، وزير الصناعة والمعادن، وخالد شواني، وزير العدل”.وشهد الاجتماع، وفقاً للبيان، “استعراض الورقتين المقدمتين من الحكومتين الاتحادية والاقليم، حيث تناولت الورقتان عددًا من المحاور الحيوية، في مقدمتها، ملف تصدير النفط وآليات تنظيمه، حجم الاستهلاك المحلي من المنتجات النفطية، فضلا عن تسليم الإقليم حصة الخزينة الاتحادية من الإيرادات غير النفطية، إضافة إلى مناقشة توطين رواتب موظفي إقليم كردستان”.وأكدت اللجنة، على “أهمية مواصلة النقاشات الفنية والإدارية بشأن تلك الملفات بهدف التوصل إلى حلول ومعالجات سريعة وعادلة وواقعية، تضمن حقوق موظفي إقليم كردستان أسوةً بزملائهم في باقي المحافظات العراقية، في إطار وحدة السياسة المالية للدولة”.

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