المالكي:بندقيتي جاهزة للدفاع عن الحكم الإطاري

آخر تحديث:

 بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد رئيس ائتلاف دولة القانون الضمير الإيراني نوري المالكي، اليوم، أن الانتخابات البرلمانية المقبلة ستُجرى في موعدها ولن تتأجل، محذراً من أن أي تأجيل لها سيسقط العملية السياسية وشرعية البرلمان والحكومة.وقال المالكي، في حديث صحفي، إن “الانتخابات لها شروط وضوابط وليست نزهة، وأن تأجيلها سيؤدي إلى كارثة في البلد”.وثمن المالكي “دور مفوضية الانتخابات في تدقيقها لأسماء المرشحين المشاركين في الانتخابات”، داعياً شيعة العراق للتصويت لصالح أحزاب الإطار ومشروعها الإيماني!!.

