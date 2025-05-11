المالكي:زعل إطاري على لقاء السوداني بالشرع

المالكي:زعل إطاري على لقاء السوداني بالشرع
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- انتقد رئيس ائتلاف دولة القانون، نوري المالكي، مساء أمس السبت ، اللقاء الذي جمع رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني بالرئيس السوري الحالي أحمد الشرع، مؤكدًا أن هذا اللقاء تم دون علم قادة الإطار أو رئاسة الجمهورية، وقد يفتح على العراق أبوابًا قانونية ودبلوماسية حساسة.وقال المالكي في تصريح متلفز ، إن “قادة الإطار التنسيقي، ورئيس الجمهورية، ووزير الخارجية، لم يكونوا على دراية بلقاء السوداني بالشرع في الدوحة”، مضيفًا: “لا نرى مبررًا لهذا اللقاء في هذا التوقيت، خاصة وأن أحمد الشرع لا يزال مطلوبًا للقضاء العراقي”.وجاء لقاء بين السوداني والشرع على هامش ترتيبات إقليمية عُقدت في العاصمة القطرية الدوحة قبيل انعقاد القمة العربية في بغداد، وسط غياب أي بيان رسمي يوضح خلفيات اللقاء أو جدول أعماله.

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