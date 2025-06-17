المالكي:سلاحي مازال موجهاً ضد إسرائيل لنصرة إيران حتى الموت

المالكي:سلاحي مازال موجهاً ضد إسرائيل لنصرة إيران حتى الموت
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق-أكد نوري المالكي خلال استقباله السفير الإيراني لدى العراق محمد آل صادق، الثلاثاء، انه ما زال يحمل السلاح دفاعا عن إيران ومشروعها المقاوم وسيقاتل معها تحت راية خامنئي حتى الاستشهاد،مشدداً على وقوف العراق إلى جانب الحكومة الايرانية في مواجهة أي اعتداء يهدد السيادة الايرانية.من جانبه، ثمّن السفير الإيراني موقف المالكي الداعم لحق إيران في الدفاع عن أمنها، مؤكداً حرص بلاده على تعزيز العلاقات الثنائية وتكثيف التشاور المشترك في ظل التطورات الراهنة .

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