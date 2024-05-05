المالكي:قررنا في الإطار استمرار العمل بـ”التقية” والانفتاح على الدول لخدمة المشروع الإيراني

المالكي:قررنا في الإطار استمرار العمل بـ”التقية” والانفتاح على الدول لخدمة المشروع الإيراني
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي، اليوم الأحد، انفتاح العراق على جميع دول العالم لاسيما الدول العربية والإسلامية.وذكر بيان صدر عن المكتب الإعلامي لرئيس ائتلاف دولة القانون، أن “رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي، أستقبل بمكتبه اليوم سفير المملكة العربية السعودية لدى العراق عبد العزيز الشمري”.وأضاف البيان، أن “الجانبين استعرضا القضايا ذات الاهتمام المشترك ، فضلا عن مستجدات الأوضاع السياسية والأمنية التي تشهدها الساحتين الإقليمية والدولية”.وبين رئيس ائتلاف دولة القانون، أن “العراق منفتح على جميع دول العالم لاسيما الدول العربية والإسلامية خدمة “لإسلام أهل البيت”، بدوره أوضح السفير الشمري “حرص المملكة على تقوية آليات التواصل مع العراق في مختلف المجالات، ودعم الجهود الرامية إلى ترسيخ أسس التعاون البناء بين البلدين خدمةً لتطلعات الشعبين الشقيقين في التطور والرفاه”.

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