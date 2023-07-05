المالكي:نحن جنود إيران في العراق

المالكي:نحن جنود إيران في العراق
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  بغداد/ شبكة أخبار العراق- استقبل رئيس ائتلاف دولة القانون الولائي نوري المالكي بمكتبه اليوم وكيل خارجية الجمهورية الإسلامية الإيرانية علي باقري والوفد المرافق له . وجرى خلال اللقاء بحث مستقبل العلاقات التاريخية بين العراق وإيران وحماية المذهب، مشيراً إلى ضرورة تعزيزها لتشمل مختلف المجالات وبما يعود بالمنفعة المشتركة على النظامين . وبين  رئيس ائتلاف دولة القانون الى ان المنطقة تشهد حالة من الاستقرار وتمثل بداية مرحلة جديدة سيما مع استئناف العلاقات الايرانية السعودية وما من شأنه أن يسهم في تخفيف حدة التوتر بالمنطقة، وانعكاسها الايجابي على العراق ، مشيرا الى المساعي التي بذلها العراق  في هذا الإطار، حيث استضافت بغداد عدة جولات من المفاوضات بين الطرفين، ورسخت قاعدة رصينة من الحوار وصولاً إلى الاتفاق الذي اعطى دفعة نوعيّة في تعاون دول المنطقة . من جانبه أكد وكيل وزير الخارجية الايراني أهمية تطوير العلاقات بين البلدين وتوسيع آفاق التعاون وبما يخدم المصالح المشتركة للحكومتين العراقية والايرانية ،  لافتاً إلى أنَّ مُباحثات مهمة أجريت بين بغداد وطهران حول تعزيز التعاون وحل الملفات العالقة بين البلدين، لاسيما في ملف الطاقة .

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