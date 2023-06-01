المالكي: أنا في خدمة المصالح البريطانية

المالكي: أنا في خدمة المصالح البريطانية
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- بحث رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي بمكتبه يوم أمس  مع سفير المملكة المتحدة في العراق مارك برايسون، دخول شركات بلاده الى السوق العراقية والمساهمة في عملية البناء والاعمار.وذكر بيان لمكتب المالكي ، انه “جرى خلال اللقاء بحث آخر مستجدات الأوضاع السياسية والأمنية على الصعيدين الدولي والإقليمي، إلى جانب بحث سبل تعزيز العلاقات بين البلدين في مختلف المجالات”.ودعا المالكي “الشركات البريطانية للدخول الى السوق العراقية والمساهمة في عملية البناء والاعمار، ” مشيرا الى  أن “الحكومة جادة للنهوض بالواقع الاقتصادي وعودة العمل للمشاريع التي توقفت خلال الفترة الماضية”.

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