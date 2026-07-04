المالكي: الإطار التنسيقي مشروع وطني أثبت نجاحه ويقود ثلاث حكومات متعاقبة

أكد زعيم ائتلاف دولة القانون نوري المالكي، اليوم الجمعة، أن الإطار التنسيقي يمثل مشروعًا سياسيًا وطنيًا ناجحًا، مشيرًا إلى أنه أسهم في تشكيل ثلاث حكومات متعاقبة، ما يعكس قدرته على إدارة المرحلة السياسية وتحقيق الاستقرار.

وفي تدوينة له على منصة “إكس”، أوضح المالكي أن الإطار التنسيقي شكّل منذ تأسيسه حاضنة للعملية السياسية، ونجح في الحفاظ على تماسكه ودوره في المشهد السياسي العراقي.

وأضاف أن هذا المسار لا يبرر، بحسب وصفه، التخلي عن المشروع، بل يدعو إلى الحفاظ على هويته وثوابته ومؤسساته، مع إمكانية تطوير آليات العمل وتعزيز الأداء بما ينسجم مع المتغيرات السياسية، دون المساس بجوهره.

وأشار إلى أن أي تطوير في عمل الإطار يجب أن يكون ضمن إطار التطوير الطبيعي الذي يواكب المرحلة، وليس تغييرًا في الأسس التي قام عليها المشروع السياسي.