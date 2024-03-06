المالكي لمسؤول أمريكي:بقاء العملية السياسية من بقاء القوات الأمريكية في العراق

المالكي لمسؤول أمريكي:بقاء العملية السياسية من بقاء القوات الأمريكية في العراق
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- اكد رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي، اليوم الاربعاء (6 اذار 2024)، اهمية تعزيز العلاقات الثنائية بين بغداد وواشنطن، مشيرا الى حرص العراق على تفعيل اتفاقية الاطار الاستراتيجي بعد انتهاء دور التحالف الدولي من العراق والإنتقال إلى علاقات شاملة في مختلف المجالات بين البلدين .وقال مكتب المالكي في بيان ، ان “رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي، استقبل بمكتبه اليوم الاربعاء، نائب مساعد وزير الخارجية الامريكية لشؤون العراق وإيران فيكتوريا تايلور بحضور سفيرة الولايات المتحدة لدى العراق ألينا رومانوسكي”، مبينا انه “تم خلال اللقاء تبادل وجهات النظر حول المستجدات التي تشهدها الساحتان الإقليمية والدولية، وعدد من القضايا والملفات ذات الاهتمام المشترك”.وأشار رئيس ائتلاف دولة القانون، بحسب البيان، إلى “أهمية تعزيز العلاقات الثنائية بين بغداد وواشنطن وسبل تعزيزها بما يخدم مصلحة الشعبين الصديقين”، مشددا على “حرص العراق على تفعيل اتفاقية الاطار الاستراتيجي بعد انتهاء دور التحالف الدولي من العراق والانتقال إلى علاقات شاملة في مختلف المجالات بين البلدين”.واكد المالكي، على “ضرورة إنهاء العدوان على غزة وفتح ممرات إنسانية آمنة”. من جانبها، أشارت تايلور إلى “علاقات التعاون بين البلدين، والحرص على إدامتها في مجالات عدّة”، موضحة ان “الولايات المتحدة تتحرك لإنهاء العمليات العسكرية في غزة بأسرع وقت، والعمل نحو مسار سياسي يضمن الحقوق المشروعة للفلسطينيين”.

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