آخر تحديث:
- شبكة اخبار العراق
- سياسية
نائب:العقود بين الإقليم وأمريكا غير دستورية
المالكي: نحن جنود المحور الإيراني الروسي الصيني
وزير العصائب يعلن عن إنشاء مفعل نووي “children’s game” في بغداد
مسؤول حزب: الانتخابات المقبلة مجرد تدوير نفس الوجوه التي دمرت البلاد والعباد
رئيس كتلة نيابية: وزير الدفاع يخالف الدستور في ترشحه للانتخابات المقبلة
-
- عربية ودولية
- اراء ومقالات
- اقتصادية
نائب:العقود بين الإقليم وأمريكا غير دستورية
الإطار: حكومة الإقليم ما زالت تبيع النفط خارج شركة سومو
نائب:الكويت تسرق النفط العراقي مقابل رشوة تصل إلى (6) ملايين دولار شهرياً
نائب:حكومة البارزاني تسعى لفرض هيمنتها على النفط والغاز في الإقليم
نائب إطاري:السوداني يفرض ضرائب على المواطنين لتعظيم إيرادات الدولة!!
-
- رياضية
المنتخب العراقي يؤكد جاهزيته لمبارياته مع كوريا الجنوبية
اليوم.. المواجهة بين فريقي سان جيرمان الفرنسي وميلان الإيطالي
تحديد أسعار تذاكر مباراة العراق -كوريا الجنوبية
مفتن يخصص(250) مليون دينار عراقي للمنتخب الوطني في حال تأهله إلى نهائيات كأس العالم 2026
اللاعب (إبراهيم بايش) يلتحق بتدريبات المنتخب الوطني في البصرة
-
- تحقيقات
- متابعات خاصة
- منوعات
- صورة وتعليق
نائب:الكويت تسرق النفط العراقي مقابل رشوة تصل إلى (6) ملايين دولار شهرياً
نائب إطاري: ضعف السوداني وراء عدم احترام حكومة البارزاني للحكومة الاتحادية
نائب إطاري:السوداني يفرض ضرائب على المواطنين لتعظيم إيرادات الدولة!!
نائب إطاري:أكثر من (130) مليار دولار مديونية العراق الداخلية والخارجية جراء الفشل والفساد
نائب إطاري: سيبقى العراق تحت الحكم الإيراني رغم أنف أمريكا وحلفائها العرب
-
- اذاعة INN