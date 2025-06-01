المالكي: نحن جنود المحور الإيراني الروسي الصيني

المالكي: نحن جنود المحور الإيراني الروسي الصيني
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- ذكر المكتب الإعلامي للمالكي في بيان ،الاحد، أن “رئيس ائتلاف دولة القانون استقبل بمكتبه اليوم سفير روسيا الاتحادية لدى العراق ايلبروس كوتراشيف، وتبادل الجانبان الآراء ووجهات النظر حول علاقات روسيا مع العراق والزيارات المتبادلة بين مسؤولي البلدين الصديقين”.وأضاف أنه “تم استعراض التطورات الإقليمية والدولية في المنطقة خصوصًا في سوريا وفلسطين ولبنان وتداعيات الحرب الروسية الأوكرانية، بالإضافة إلى المفاوضات الجارية بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية.وأشار المالكي، حسب البيان، إلى “أهمية توسيع آفاق التعاون المشترك بين العراق وروسيا الاتحادية بما يخدم مصالح الشعبين الصديقين”، موضحًا أن “الشرق الأوسط يشهد تحديات خطيرة تستدعي العمل والتعاون على حفظ الأمن والاستقرار وإبعاده عن المخاطر”.

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