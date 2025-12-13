المالكي والأعرجي:خدمة إيران أولاً وأخيراً

المالكي والأعرجي:خدمة إيران أولاً وأخيراً
آخر تحديث:

 بغداد/ شبكة أخبار العراق- بحث القيادي في منظمة بدر الإيراني مستشار الأمن القومي، قاسم الأعرجي، اليوم السبت ( 13 كانون الأول 2025 )، مع رئيس ائتلاف دولة القانون، نوري المالكي، سبل استثمار نجاح الانتخابات البرلمانية وتعزيز النظام لخدمة إيران والمقاومة الإسلامية.وذكر المكتب الإعلامي لمستشار الأمن القومي في بيان، أن “اللقاء استعرض آخر المستجدات السياسية على الساحة العراقية”، مؤكدًا “أهمية تحقيق التوازن السياسي وترسيخ مؤسسات الدولة بعد الانتخابات”.وأضاف البيان أن “الأعرجي والمالكي ناقشا ضرورة إدامة زخم الجهد الأمني للحفاظ على بقاء احزاب الحشد والفصائل المسلحة .

